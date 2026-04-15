Quantencomputer sind unfassbar schnell – und gelten als nächste große Zukunftstechnologie. Hier will Deutschland mal nicht den Anschluss verlieren. Und Hamburg gilt sogar international als einer der führenden Standorte zur Forschung und Innovation rund um die neuen Quantentechnologien. Bei der DESY in Bahrenfeld wurde ein Prototyp vorgestellt – die Beteiligten setzen große wirtschaftliche Hoffnungen in die Technologie.

Zum World Quantum Day wurde am DESY der Quantencomputer XAPHIRO vorgestellt. Der ist mehr als zwei Meter hoch und befindet sich noch in der Pilotphase. Ist die abgeschlossen, soll er wahre Wunder bewirken: Im Gegensatz zu klassischen Computern bieten Quantencomputer dramatisch mehr Rechenpower. Laien können sich das so vorstellen: Wenn ein klassischer Computer ein Fahrrad ist, ist der Quantencomputer ein Formel-1-Rennwagen.