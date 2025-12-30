mopo plus logo
Wo in Hamburg die gut situierten Bürger leben und wo es Brennpunkte gibt, zeigt das jährliche Sozialmonitoring (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Thomas Lammeyer

paidSoziale Spaltung in Hamburg: Welche Viertel auf- und welche absteigen

Wo in Hamburg die gut situierten Bürger wohnen und wo es soziale Brennpunkte gibt, zeigt jährlich eine Karte der Stadtentwicklungsbehörde. Das sogenannte Sozialmonitoring 2025 ist jetzt frisch erschienen. Tatsächlich lebt die Mehrheit der Hamburger in einem Gebiet mit mittlerem oder hohem Status, doch es gibt auch deutliche Abweichungen. Die MOPO zeigt, welche Stadtteile auf- und welche abgestiegen sind.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

