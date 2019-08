Hamburg wächst weiter: Wir werden immer mehr! Das sind die Gründe dafür

Hamburgs Einwohnerzahl ist auch im Jahr 2018 weiter gestiegen: Am 31. Dezember 2018 lebten 1.841.179 Personen in der Stadt, meldet das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch unser Nachbarland verzeichnet einen leichten Bevölkerungsanstieg: Zwischen Nord- und Ostsee leben nun knapp 2,9 Millionen Menschen.

In Hamburg leben 902.048 Männer und 939.131 Frauen. Das sind 10.595 Personen mehr als Ende 2017, so das Statistikamt Nord.

Zahl der Ausländer wächst schneller als die der Deutschen

Während die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer um 6.048 auf 302.265 Personen stieg, wuchs die deutsche Bevölkerung im selben Zeitraum um 4.547 auf 1.538.914 Frauen und Männer. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung betrug damit Ende 2018 gut 16 Prozent.



Mehr Menschen ziehen nach Hamburg, als die Stadt verlassen: Der „Wanderungsgewinn“ beträgt fast 8000 Menschen. (Symbolbild) dpa Foto:

Das ist der Hauptgrund für das Wachstum

Hauptgrund für den Bevölkerungszuwachs: Es ziehen mehr Menschen nach Hamburg, als die Stadt verlassen. Während 95.790 Frauen und Männer Hamburg im vergangenen Jahr zur neuen Heimat machten, verließen 87.811 Einwohnerinnen und Einwohner die Hansestadt. Daraus ergibt sich ein Wanderungsgewinn von 7.979 Personen.



Willkommen, kleiner Mensch: In Hamburg übersteigt die Zahl der Geburten die Todesfälle. In Schleswig-Holstein ist es umgekehrt. dpa Foto:

Besonders hoch war dieser Wanderungsgewinn bei den Ausländerinnen und Ausländern (plus 10.918 Personen). Bei den Deutschen hingegen sind 939 Personen mehr weg- als zugezogen.

Mehr Geburten als Todesfälle

Rund ein Viertel des Bevölkerungszuwachses erklärt sich durch mehr Geburten als Sterbefälle: Im Jahr 2018 brachten Hamburger Frauen 21.126 Kinder zur Welt, das sind nahezu gleich viele Kinder wie im Jahr zuvor.



Westküste: Der Kreis Dithmarschen, bekannt für seinen Kohlanbau, verlor besonders viele Einwohner. dpa Foto:

Die Zahl der Sterbefälle betrug 18.168, sodass sich auch bei der Differenz aus Geburten und Todesfällen (sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegung) ein Plus von 2.958 Menschen ergibt.

So sieht es in Schleswig-Holstein aus

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein ist um knapp 7000 Menschen gestiegen, was sich ausschließlich durch mehr Zu- als Weggezogene erklärt. Die Zahl der Deutschen sank, während die Zahl der Bewohner mit ausländischem Pass stieg: Der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung beträgt jetzt acht Prozent – halb so viel wie in Hamburg.



Idyllisch und beliebt: Das Herzogtum Lauenburg verzeichnet ein Bevölkerungswachstum. dpa Foto:

Die höchsten Ausländeranteile hatten mit jeweils mehr als zehn Prozent die kreisfreien Städte Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster und der Kreis Pinneberg. Die niedrigsten Anteile gab es dagegen in den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg mit jeweils rund fünf Prozent.

Mehr Todesfälle als Geburten

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist trotz gestiegener Geburtenzahl negativ: Die schleswig-holsteinischen Frauen brachten im vergangenen Jahr 25.236 Kinder zur Welt, 170 mehr als im Vorjahr, gleichzeitig starben aber 10.685 mehr Menschen als Babys zur Welt kamen.

Die höchsten prozentualen Zuwächse gab es in Flensburg und in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Segeberg, die größten Rückgänge in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen.