Hamburg zählte zum Jahresende 2025 mehr als 1,86 Millionen Einwohner. In Schleswig-Holstein schrumpft die Zahl der dort lebenden Menschen dagegen minimal.

Menschen gehen dicht gedrängt auf dem Jungfernstieg in Hamburg. picture alliance/dpa | Markus Scholz

Die Einwohnerzahl von Hamburg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen: Es gibt mehr Zuzüge als Wegzüge in die Hansestadt.

Wie das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mitteilte, lebten zum Stichtag am 31. Dezember vergangenen Jahres 1.869.473 Menschen in der Hansestadt. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Zuwachs von 6908 Personen oder 0,4 Prozent.

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In Hamburg wurden 17.637 Kinder geboren, während 18.807 Menschen starben. Der leichte Zuwachs ergab sich durch ein Plus bei den Zuzügen (91.309) gegenüber den Wegzügen (82.777).

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Einwohnerzahl in Schleswig-Holstein gesunken

Demgegenüber ist die Einwohnerzahl in Schleswig-Holstein um 998 Personen oder 0,03 Prozent zurückgegangen. Zum 31. Dezember 2025 lebten 2.958.519 Menschen im nördlichsten Bundesland. Es starben mehr Menschen (39.295), als dass Kinder geboren wurden (20.775). Dafür zogen mehr Personen in den Norden. 2025 waren es 98.621 während 80.814 das Bundesland verließen. (dpa)