Hamburg vorne dabei: Hier kostet der Aperol Spritz am meisten – und hier am wenigsten

Wenn in Hamburg die Sonne herauskommt, füllen sich die Café-Terrassen – und überall funkelt im Glas der orangefarbene Klassiker: Aperol Spritz. Doch wer in der Hansestadt damit anstößt, muss dafür besonders tief in die Tasche greifen, wie ein bundesweiter Vergleich zeigt.

Laut einer aktuellen Analyse des Zahlungsdienstleisters SumUp zahlten Gäste in Hamburg im April 2026 im Schnitt 8,30 Euro für ein Glas Aperol Spritz – so viel wie in keinem anderen Bundesland. Nur in Essen ist der italienische Aperitif mit 8,47 Euro im Städtevergleich noch teurer. Damit liegt Hamburg deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 6,80 Euro.

Aperol Spritz ist in Hamburg besonders teuer

Nicht nur im Norden, sondern allgemein in Großstädten sind die Preise hoch: Bremen liegt mit 7,97 Euro auf Platz zwei, gefolgt von Berlin mit 7,78 Euro.

Deutlich günstiger trinken Aperol-Fans im Süden. In Bayern kostet das Glas im Schnitt 5,89 Euro, im Saarland 5,97 Euro – die niedrigsten Preise in Deutschland. SumUp führt das unter anderem auf die starke Bierkultur und den Wettbewerb in der Gastronomie zurück.

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Deutschlandweit ist der Aperol Spritz im Vergleich zu 2025 leicht teurer geworden – im Schnitt um 4,94 Prozent. Für die Auswertung hat SumUp anonymisierte Preisangaben von SumUp-Kunden aus der Gastronomie untersucht.