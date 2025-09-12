Hamburg hat die Wahl: Am 12. Oktober wird darüber abgestimmt, ob erstmals ein großangelegter Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen startet. 2000 Menschen aus allen Schichten sollen dann über drei Jahre hinweg Geld bekommen – unabhängig davon, ob sie arbeiten oder nicht. Was steckt hinter der Initiative? Mitgründerin Laura Brämswig erklärt im MOPO-Interview, warum das Projekt die Gesellschaft verändern würde, welche Missverständnisse es ausräumen will und wie so etwas überhaupt realistisch finanziert werden könnte.





