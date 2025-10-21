Im Dublin-Zentrum in Rahlstedt sind Asylbewerber untergebracht, die in andere EU-Staaten abgeschoben werden sollen. Ab dem kommenden Jahr gilt in der EU ein schärferes Asylrecht und Hamburg führt die strengeren Regeln in seinem Dublin-Zentrum bereits jetzt ein, wie der Senat auf Anfrage der Linken mitteilt. Die Zahlen in der Senatsantwort zeigen, dass das Zentrum in Rahlstedt bislang kaum ausgelastet ist – und dass immer wieder Geflüchtete vor der Abschiebung verschwinden.



