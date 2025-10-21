mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Gebäude mit einem Vordach

Im Dublin-Zentrum in Rahlstedt werden Asylbewerber untergebracht, die in anderen EU-Ländern Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Foto: dpa-Pool | Christian Charisius

  • Rahlstedt

paidFast jeder 2. türmt: Senat verschärft Regeln im Abschiebezentrum – „wie ein Knast“

kommentar icon
arrow down

Im Dublin-Zentrum in Rahlstedt sind Asylbewerber untergebracht, die in andere EU-Staaten abgeschoben werden sollen. Ab dem kommenden Jahr gilt in der EU ein schärferes Asylrecht und Hamburg führt die strengeren Regeln in seinem Dublin-Zentrum bereits jetzt ein, wie der Senat auf Anfrage der Linken mitteilt. Die Zahlen in der Senatsantwort zeigen, dass das Zentrum in Rahlstedt bislang kaum ausgelastet ist – und dass immer wieder Geflüchtete vor der Abschiebung verschwinden.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test