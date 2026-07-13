Der Radiosender „Hamburg Zwei“ stellt sich neu auf: Bis Ende August 2026 schließt sich der Sender als eigenständiger, regionaler Programmpartner dem Netzwerk „80er 90er Oldie Antenne“ an. Genau dies wird auch der neue Name des Senders.

Sowohl die Geschäftsführung der „Radio 95.0”, der „Hamburg Zwei“ betreibt, als auch die Führung der „Antenne Bayern Group”, zu der „Oldie Antenne” gehört, freuen sich auf die Kooperation und betonten die Vorteile des Netzwerkes. „Die Zukunft gehört überregionalen Radio-Netzwerken. Wir haben uns daher entschlossen, mit dem höchst erfolgreichen Network-Partner der Antenne Bayern Group zu kooperieren. Auf diese Weise stellen wir uns wirtschaftlich zukunftssicher auf“, so Andreas Rohde, Geschäftsführer von Radio 95.0.

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Das Programm des neuen Senders „80er 90er Oldie Antenne“ wird auch weiterhin auf der Hamburger Frequenz UKW 95,0 sowie regional über DAB+ ausgestrahlt. (tfs)