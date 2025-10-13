Von außen ganz unscheinbar, doch von innen eine extravagante Eventlocation mit Potenzial. Bühne mit Poledance-Stange, Tanzfläche mit Sternenhimmel, Duschen für alle: Im Osten Hamburgs steht eine echte Kult-Location zum Verkauf. Einst als einer der größten Swingerclubs Deutschlands eröffnet, später als Eventhalle genutzt – und nun seit Jahren leer. Das legendäre „Swing Life“ soll einen neuen Besitzer finden. Die Besonderheit: Das gesamte Inventar des Clubs ist noch da und wird gleich mit verkauft. Von der Einrichtung bis zur Technik könnten Investoren die Räume sofort wieder zum Leben erwecken. Zu erwerben ist das Ganze für schlappe 5,9 Millionen Euro.

