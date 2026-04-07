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Geflüchtete verlassen die Landesaufnahmebehörde (Archivbild).

Geflüchtete verlassen die Landesaufnahmebehörde (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

paidHamburg stoppt Unterbringung von Geflüchteten in zwei Hotels – und plant Unterkünfte

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Die Zahl der Asylbewerber, die nach Hamburg kommen, sinkt. Trotzdem sind die Plätze für ihre Unterbringung weiterhin knapp. Die Linke wirft dem Senat Fehlplanung vor. An fünf Standorten entstehen jetzt weitere Unterkünfte, gleichzeitig werden zwei Hotels aufgegeben und damit 500 teure Plätze. Und an 70 weiteren Standorten, die eigentlich auslaufen sollten, wird eine längere Laufzeit geprüft.


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