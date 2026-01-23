Hamburg stellt neuen Masterplan für Einkaufsmeile vor
„Ein bisschen ist der Lack ab“, so beschreibt es Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. Ob das nun eine angemessene Beschreibung oder doch eher ein Euphemismus für die Entwicklung der Harburger Fußgängerzone ist, sei mal dahingestellt – auf jeden Fall will sich die Hansestadt dieses Problems nun annehmen und hat Pläne für die Neugestaltung der Lüneburger Straße präsentiert. Vom vorangegangenen Wettbewerb war die Öffentlichkeit konsequent ausgeschlossen worden.
