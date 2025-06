Hamburg steht Hitzewelle bevor: Temperaturen über 30 Grad erwartet

Der Sommer meldet sich zurück! Nach einem durchwachsenen Start ins Wochenende mit Wolken, etwas Sonne und örtlich leichtem Regen wird es in Hamburg bald warm: Spätestens ab Montag wird’s in der Hansestadt sommerlich, am Mittwoch sogar kurz mal richtig heiß.

„Es ist für uns Meteorologen das beherrschende Thema der kommenden Tage – die bevorstehende Hitzewelle“, erklärt Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Bereits am Montag steigen die Temperaturen im Süden Deutschlands bis zu 36 Grad, in Hamburg immerhin auf bis zu 28 Grad. Auch an der Küste wird es mit bis zu 23 Grad angenehm, nur auf Helgoland bleibt es mit 20 Grad frischer. Dazu weht nur ein schwacher Wind. Die Nacht zum Mittwoch bleibt mild im Norden mit 15 bis 19 Grad.

Sommer in Hamburg: Am Mittwoch wird’s heiß

Den Höhepunkt der Hitzewelle erwarten die Meteorologen dann für Mittwoch mit Temperaturen bis zu 39 Grad im Südwesten und 35 Grad in Hamburg. Die Hitze bleibt nur kurz im Norden: Am Donnerstag sollen die Temperaturen in Hamburg sich wieder bei angenehmen 25 Grad einpendeln und in den folgenden Tagen weiter sinken, während es im Süden weiterhin heiß bleiben soll.

Bis die Hitze anrollt, bringt der Samstag laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken, später ziehen von Nordwesten her mehr Wolken auf – hier und da kann es ein paar Tropfen geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad in Hamburg, an der Küste bleibt es etwas kühler. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West.

Der Sonntag startet zwar ebenfalls wechselhaft, doch am Nachmittag zeigt sich häufiger die Sonne. Es bleibt meist trocken bei wieder angenehmen 25 Grad in Hamburg. (mp)