Hamburg soll neues Naturbad auf der Alster bekommen

Ein Naturbad auf der Alster – diese Idee gibt es schon lange, jetzt soll sie wahr werden: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird die Pläne am Montagmittag gemeinsam mit weiteren Senatsmitgliedern und der Geschäftsführerin von Bäderland am Schwanenwik vorstellen.

Michael Dietel, Sprecher von Bäderland, bestätigte auf MOPO-Anfrage, dass es Pläne für ein Alsterschwimmbad an historischer Stelle gibt. Es solle bodenständig und für jedermann zugänglich werden, auch eine kleine Gastronomie sei angedacht. Ob das Bad kostenpflichtig wird, steht noch nicht fest. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Einen ersten Entwurf des renommierten Hamburger Architektenbüros gmp gibt es auch schon, dieser soll am Mittag vorgestellt werden. „Wir favorisieren einen skandinavisch zurückgenommenen Ansatz“, sagte Dietel. Geplant sei ein Bau, der die beliebte Alsterwiese nicht beeinträchtigt, sondern aufwertet.

Schwimmbad auf der Alster geplant

So weit ist man aus Sicht der Umweltbehörde allerdings bisher nicht. „Wir stehen noch am Beginn der Planungen“, sagt ein Sprecher. Die Idee für ein Schwimmbad auf der Alster gibt es schon sehr lange: 1793 gab es eine Badestelle in der Alster, Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete eine Badeanstalt am Schwanenwik.

2007 gab es Pläne für Badeschiffe am Schwanenwik. Doch daraus wurde nichts. MOPO-Archiv 2007 gab es Pläne für Badeschiffe am Schwanenwik. Doch daraus wurde nichts.

Der Zweite Weltkrieg machte dem Baden in der Alster jedoch ein Ende, in den 1960er Jahren kam die Idee wieder auf: Die Stadt ließ mehrfach die Machbarkeit prüfen, Architekturbüros legten Pläne vor. 2007 setzte sich der damalige Bürgermeister Ole von Beust (CDU) für ein Badeschiff auf der Alster ein. Doch bislang wurde keiner der Pläne in die Tat umgesetzt.

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Die Veröffentlichung der neuen Entwürfe dürfte jedoch kein Zufall sein – am 31. Mai stimmen die Hamburger über eine Bewerbung für Olympische Spiele ab.