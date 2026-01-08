Hamburg soll mit KI mehr Touristen anlocken

Wer online eine Reise nach Hamburg plant, stößt dabei immer häufiger auf Informationen, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt werden. Damit die Stadt auch in Zukunft gut für Touristen auffindbar ist und im Wettbewerb mit anderen Orten bestehen kann, wollen Hamburgs Regierungsfraktionen jetzt die Nutzung von KI ausbauen.

In Zukunft könnte es „entscheidend sein, ob und wie Hamburg als Destination in den Antworten von KI-Chatbots erscheint“, schreiben SPD und Grüne in einem Antrag. Denn viele Touristen würden bereits gesamte Reisen mithilfe von KI-Angeboten wie ChatGPT planen. „Ohne entsprechende Anpassungen im Onlineauftritt droht Hamburg, neben anderen Destinationen unsichtbar zu werden“, warnen die Fraktionen.

Zudem gebe es gerade in den Bereichen der Planung und Vermarktung großes Potenzial durch die Verwendung von KI. So könnte sie genutzt werden, um große Datenmengen auszuwerten und genauere Vorhersagen über zu erwartende Gästeankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauern oder touristische Verkehrsströme zu treffen. Außerdem könne die KI bei der Erstellung von Veranstaltungskalendern oder von Nahverkehrskonzepten hilfreich sein.

Der Senat soll daher prüfen, welche Auswirkungen Künstliche Intelligenz im Tourismussektor haben kann, und Maßnahmen entwickeln, um Hamburgs Onlineauftritt anzupassen. Zudem sollen Anwendungsmöglichkeiten im Tourismus mit den entsprechenden Anbietern erörtert werden.

Über den Antrag von Rot-Grün berät die Bürgerschaft in ihrer kommenden Sitzung am 14. Januar.