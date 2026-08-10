Einige Bundesländer übernehmen die GEMA‑Gebühren für ehrenamtliche Feste mittels einer Pauschale. Das fordert die CDU-Fraktion jetzt auch für Hamburg.

Die GEMA-Gebühren sind auch schon für das professionell organisierte Eppendorfer Landstraßenfest eine Herausforderung. (Archivbild) IMAGO/Hanno Bode

Ob Sommerfest oder Jubiläum – Musik gehört für viele Vereine einfach dazu. Doch dafür kann eine Rechnung von der GEMA fällig werden. Damit Ehrenamtliche nicht auf den Kosten sitzen bleiben, übernehmen einige Bundesländer die Gebühren. Die Hamburger CDU fordert jetzt, dass der Senat diesem Beispiel folgt.

In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert die CDU-Fraktion, dass Hamburg mit der GEMA über einen Pauschalvertrag verhandelt. Ziel ist, dass die Stadt künftig die Lizenzgebühren für bestimmte Veranstaltungen gemeinnütziger Vereine und ehrenamtlich getragener Organisationen übernimmt.

Konkret stellt sich die CDU ein Modell vor, bei dem für bis zu vier eintrittsfreie Veranstaltungen pro Jahr die GEMA-Kosten übernommen werden. Profitieren sollen gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Vereine sowie ehrenamtlich getragene Organisationen. Anmeldung und Förderung sollen nach dem Willen der CDU möglichst unkompliziert und digital laufen.

Anzeige

CDU fordert GEMA-Übernahme für Hamburger Vereine

CDU-Chef Dennis Thering wirft dem rot-grünen Senat vor, bei der Entlastung der Vereine anderen Bundesländern hinterherzulaufen. „Hamburg lebt vom Engagement seiner Ehrenamtlichen, doch viele Vereine stehen zunehmend unter Druck“, sagt Thering. Gründe dafür seien steigende Kosten, mehr Bürokratie und zusätzliche Gebühren.

Anzeige

Andere Länder seien längst weiter. „Während andere Bundesländer längst vorangegangen sind und ihren Vereinen die GEMA-Gebühren abnehmen, bleibt Hamburg untätig“, kritisiert der CDU-Politiker.

Die Übernahme der Gebühren sei aus seiner Sicht ein „einfacher, bezahlbarer und sofort wirksamer Schritt“, um Vereine und Ehrenamtliche zu entlasten.

Anzeige

Wann Vereine GEMA-Gebühren zahlen müssen

Der Hintergrund: Bei öffentlichen Veranstaltungen kann für die Nutzung von Musik eine Lizenz der GEMA erforderlich sein. Das gilt auch für Vereine und ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen und grundsätzlich unabhängig davon, ob Eintritt verlangt wird. Welche Gebühren anfallen, hängt unter anderem von der Art und Größe der Veranstaltung sowie der Art der Musiknutzung ab.

Damit können etwa Musik bei einem Vereins- oder Sommerfest, eine Live-Band oder ein DJ-Auftritt GEMA-pflichtig sein. Für bestimmte Veranstaltungen gibt es allerdings gesetzlich geregelte Ausnahmen.

Hamburg hat bislang keinen landesweiten Pauschalvertrag für Vereine und ehrenamtlich getragene Organisationen, wie ihn die CDU nun fordert. Andere Bundesländer wie Bayern, Hessen, Niedersachsen oder Thüringen haben bereits entsprechende Regelungen.

Hamburg fördert Ehrenamt – aber bislang ohne GEMA-Flatrate

Ganz ohne finanzielle Unterstützung stehen Hamburgs Vereine allerdings nicht da. Über die Engagementstrategie der Stadt können Vereine, Initiativen und Einzelpersonen für Projekte in den Bezirken Zuschüsse von bis zu 5000 Euro beantragen. Für gesamtstädtische Projekte sind Förderungen zwischen 5000 und 25.000 Euro möglich. Gefördert werden unter anderem Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare und Raummieten.

Eine landesweite Übernahme der GEMA-Gebühren für Vereinsveranstaltungen gehört bislang jedoch nicht dazu. Über den Antrag soll in der kommenden Bürgerschaftssitzung abgestimmt werden.