Regenwetter am Wochenende in Hamburg – und in der Nacht wird es kalt!

Nun ja, mit dem Sommer in Hamburg ist das ja in diesem Jahr so eine Sache. Manchmal ist er da, dann aber auch schnell wieder weg. Am Wochenende heißt es mal wieder: Lieber Regenschirm statt Sonnencreme einpacken.

Am Samstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer bei maximal 18 Grad an. Der Wind soll schwach bis mäßig werden, an der Nordsee gibt es teils stürmischen Nordwestwind. In der Nacht wird es dann richtig frisch: Erwartet werden 10 bis 6 (!) Grad – und das nennt sich August…

Das könnte Sie auch interessieren: Sinkende Besucherzahlen, schlechte Stimmung: Nordsee-Ort plant neues Tourismuskonzept

Am Sonntag geht es mit den Schauern weiter, das Thermometer klettert auf 19 Grad. Am Himmel wird es wechselnd wolkig, vielleicht ist die Sonne ja so gnädig und zeigt sich ab und zu. In der Nacht zu Montag soll es überwiegend trocken bleiben. (mp)