Einbürgerung

Die Einbürgerungsfeier im Großen Festsaal des Rathauses, kurz bevor die Nationalhymne erklingt. Foto: Marius Röer

paidGroße Emotionen und ein wichtiges Foto: So läuft die Einbürgerungsfeier im Rathaus ab

Ehrfürchtig betreten die rund 320 Neubürger mit ihren Angehörigen das Hamburger Rathaus. Überall Anzüge, Hemden und Kleider – für diesen Tag haben sie sich besonders schick gemacht. Die Einbürgerung ist für viele Hamburger mit Migrationshintergrund ein besonderes Ereignis im Leben. So manche Prüfung mussten sie dafür bestehen – nicht nur auf dem Papier. Jährlich heißt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einige von ihnen zu Einbürgerungsfeiern im Rathaus willkommen – und wird dabei belagert wie ein Popstar.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

