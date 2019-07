Hamburg setzt ein Zeichen: Am Rathaus weht die Regenbogenflagge

Schöne Aktion am Hamburger Rathaus: Ab Mittwoch weht wieder die Regenbogenflagge vor dem Amtssitz von Bürgermeister Peter Tschentscher.

Am Rathaus wurde die Regenbogen-Flagge gehisst. dpa Foto:

Anlass ist die bereits seit Sonnabend laufende „Pride Week“ in Hamburg. Die Regenbogenfarben sind ein Symbol der Schwulen und Lesben-Bewegung.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne) wollen mit dem Hissen der Flagge ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt setzen.

Mehr als 200 000 Menschen erwartet

Die „Pride Week“ steht unter dem Motto „Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung“. Vom 27. Juli bis zum 4. August soll bei zahlreichen Veranstaltungen auf die Belange der LSBTI (Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle)-Community aufmerksam gemacht werden. Hier erfahren Sie, welche Veranstaltungen in diesem Jahr die Highlights sind.

Wie jedes Jahr kommt es am kommenden Sonnabend zum traditionellen Höhepunkt bei der Demonstration am Christopher Street Day – über 200 000 Menschen werden in Hamburg erwartet.