Ein dickes Walross und ein kleines Kind schauen sich an, das Kind spuckt Wasser – das Walross spuckt zurück. So sprudelte der Brunnen, der Hamburgs legendäres Walross „Antje“ ehren soll, vor dem Alstertaler Einkaufszentrum (AEZ) in Poppenbüttel. Doch seit einigen Jahren ist Schluss mit dem fröhlichen Wasserspiel, denn niemand fühlt sich zuständig. Was ist da los?