Hamburg schließt mehrere Unterkünfte für Geflüchtete

Mehr als 42.000 Geflüchtete leben in Hamburg in öffentlichen Unterkünften. Trotz sinkender Zahl von Neuankömmlingen kommen die Unterkünfte an ihre Grenzen. Dennoch plant die Stadt laut eines Medienberichts in diesem Jahr mehr als 10.000 Plätze für Flüchtlinge abzubauen.

Neben zahlreichen Hotelplätzen, die für Geflüchtete von der Stadt angemietet worden waren, sollen in diesem Jahr auch große Unterkünfte schließen. Wie der NDR einer Anfrage der Linksfraktion an den Senat entnimmt, betrifft dies etwa die Unterkunft am Schwarzenbergplatz in Harburg. Auch die Unterkunft am Überseering in der City Nord soll schließen, nachdem die Sozialbehörde bereits im vergangenen Sommer angekündigt hatte, die Kapazität der Unterkunft bis Mitte 2026 schrittweise zu reduzieren.

800 neue Plätze für Flüchtlinge geplant

Bereits im Januar wurde zudem kurzfristig die Schutzunterkunft für von Gewalt betroffene geflüchtete Frauen in der Kaltenkirchener Straße in Altona geschlossen. Der Senat begründet die Schließung laut NDR mit notwendigen Sanierungsarbeiten, die Linke wiederum kritisiert die Kurzfristigkeit der Entscheidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Teure Flüchtlings-Unterbringung in Hotels: So viel kostet jeder Platz im Monat

Zeitgleich entstehen dieses Jahr neue Unterkünfte: Bis zu 250 Geflüchtete sollen ab Ende 2026 in einer Unterkunft unterkommen, die derzeit an der Tangstedter Landstraße in Langenhorn eingerichtet wird. Ebenfalls Ende dieses Jahres soll die Unterkunft in Duvenstedt am Puckaffer Weg bezugsbereit sein. Der Eröffnungstermin hatte sich mehrfach verschoben. Laut des Berichts seien in diesem Jahr knapp 800 neue Plätze für Flüchtlinge geplant. (mp)