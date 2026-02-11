Anfang der Woche hieß es, Hamburg baue in diesem Jahr mehr als 10.000 Plätze für Geflüchtete ab, mehrere Standorte würden schließen. Auch die MOPO berichtete. Weitere Recherchen zeigen jedoch: Das stimmt nur so halb. Besonders zwei Großstandorte, die immer wieder für Probleme sorgen, sollen erhalten bleiben. Andererseits werden mehrere Tausend Plätze abgebaut, vor allem eine besonders teure Unterbringungsform wird stark zurückgefahren.





