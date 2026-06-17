Hamburg revolutioniert den Kampf gegen Falschparker

Hamburg will Parksünder mit sogenannten „Scan Cars“ besser kontrollieren. Wie funktioniert das? Und sind sie schon unterwegs?

Am Dienstag wurden die ersten Verkehrsschlilder für die Videokontrollzonen montiert. TV News Kontor

Digital gegen Falschparker: In Hamburg sollen künftig sogenannte „Scan Cars“ geparkte Autos kontrollieren. Die Opposition befürchtet eine Gängelung der Autofahrer. Nun werden die ersten Schilder aufgestellt.

An der Kreuzung Ausschläger Weg/Eiffestraße in Borgfelde wurden am Dienstag neue Verkehrsschilder montiert. Eigentlich nichts Ungewöhnliches – doch diese fielen sofort auf: „Videokontrollzone Parken“ steht darauf in schwarzer Schrift auf weißem Grund, darunter das Piktogramm eines „Scan Cars“.

„Scan Cars“ sollen Hamburgs Anwohnerparkzonen kontrollieren

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Wie bereits bekannt, sollen künftig bis zu neun solcher Kamerawagen die Hamburger Anwohnerparkzonen kontrollieren. Bislang gibt es 62 solcher Zonen in Eimsbüttel, Hamburg-Nord, Hamburg-Mitte und Altona. Zunächst werden jedoch zwei Testgebiete ausgewählt: Dort gehen die Fahrzeuge auf Streife und gleichen die Kennzeichen abgestellter Autos mit den digital hinterlegten Bewohner- und Besucherparkausweisen ab.





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„Scan Cars“ können mithilfe einer eingebauten Kamera am Dach Kennzeichen in der Umgebung erfassen. Bezirksamt Berlin-Mitte

Bedeutet: Wer in diesen Zonen einen Bewohnerparkausweis beantragt, muss ihn künftig nicht mehr ausdrucken und hinter die Windschutzscheibe legen. Auch die Parkautomaten werden umgestellt: Statt einen Parkschein zu ziehen, sollen Autofahrer ihr Kennzeichen eingeben.

LBV-Mitarbeiter steuern die „Scan Cars“ – was ist mit dem Datenschutz?

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Parkt jemand ohne Berechtigung, schaut anschließend ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Verkehr (LBV) vorbei und bringt das Knöllchen an. Die Fahrzeuge sind zudem nicht autonom unterwegs, sondern werden von LBV-Mitarbeitern gesteuert.

Die Idee für solche Scan Cars verfolgt die Behörde bereits seit 2022, immerhin sind solche Fahrzeuge schon lange in Amsterdam, Paris oder Warschau im Einsatz. Doch in Deutschland mussten dafür noch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Ein großes Thema: der Datenschutz. Die gescannten Kennzeichen werden laut der Behörde sofort gelöscht, wenn ein gültiger Parkausweis vorliegt.

CDU zeigt sich skeptisch angesichts der „Scan Cars“

CDU-Politiker Philipp Heißner zeigte sich zuletzt skeptisch gegenüber dem Vorhaben: „Natürlich ist es richtig, Parkregeln auch durchzusetzen“, sagte er. „Dass SPD und Grüne Falschparkern härter zu Leibe rücken, als Schwerverbrechern, ist aber geradezu abstrus.“ Gerade die Grünen hätten sich in der Vergangenheit gegen Kameraüberwachung an Kriminalitäts-Hotspots gewehrt.

Wo und ab wann die Scan-Fahrzeuge auf Teststreife gehen, ist bislang noch nicht bekannt. Die Verkehrsbehörde will dazu am Donnerstag weitere Details vorstellen. Die neu montierten Verkehrsschilder wurden deshalb zunächst wieder verhüllt.