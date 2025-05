Vögel sorgen für Müll-Randale auf Spielplatz – Politik will durchgreifen

Herumfliegender Müll sorgt auf dem Spielplatz an der Straße Wiesengrund (Rahlstedt) regelmäßig für Unzufriedenheit – Schuld daran sind mutmaßlich Vögel. Die Ampel-Koalition im Bezirk Wandsbek will der Müll-Randale jetzt einen Riegel vorschieben.

Dass Vögel und vor allem Krähen schlaue Tiere sind, ist allgemein bekannt. Auf Spielplätzen bedienen sie sich gern mal aus den Müllkörben und picken heraus, was noch essbar erscheint. Dabei werfen sie auch alles heraus, was ihnen dabei im Weg ist. So zu beobachten in Rahlstedt auf dem Spielplatz Wiesengrund.

Die Wandsbeker Ampel-Koalition will darum im kommenden Regionalausschuss einen Antrag beschließen, um den Vögeln im wahrsten Sinne einen Riegel vorzuschieben. „Das Bezirksamt wird gebeten, im Bereich des Spielplatzes am Wiesengrund für die Anbringung eines Vogelschutzes an den Mülleimern zu sorgen, um das Herauspicken des Mülls durch die Vögel zu verhindern und so die Vermüllung des Spielplatzes zu vermeiden“, heißt es in dem Antrag. Künftig müssen sich die frechen Vögel wohl an anderer Stelle ihr Futter suchen. (abu)