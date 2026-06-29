Hamburg verwandelt sich Anfang August erneut zur Bühne für den CSD. Der Höhepunkt der Pride Week zieht Hunderttausende in die Innenstadt.

Von Partys über Gottesdienste bis zu Community-Treffen: Die Tage vom 25. Juli bis zum 2. August stehen in Hamburg im Zeichen queeren Lebens und politischer Forderungen. Nun steht auch das Programm für die Pride Week 2026.

Geplant sind in diesem Jahr mehr als 100 Veranstaltungen in der ganzen Stadt: von Konzerten, Partys und Lesungen über Ausstellungen und Filmabende bis hin zu Gottesdiensten, Diskussionsrunden und Community-Treffen.

Das diesjährige Motto lautet: „Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst!“ Die Pride Week soll nicht nur ein Festival sein, sondern auch Raum für Austausch, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Debatten schaffen. Damit ruft Hamburg Pride e.V. zu mehr Zusammenhalt in der queeren Community und der gesamten Gesellschaft auf.

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Pride Week 2026 in Hamburg: Diese Veranstaltungen sind geplant

Der Auftakt der Pride Week wird am 24. Juli um 11.30 Uhr mit dem Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus gefeiert. Die offizielle CSD-Eröffnung findet in diesem Jahr erstmals am 25. Juli im Curio-Haus an der Rothenbaumchaussee statt. Unter der Moderation von Annie Heger und Brix Schaumburg gibt es Musik, Performances und Talks. Außerdem werden die Pride Awards verliehen: Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an Maren Kroymann für ihr langjähriges queeres Engagement. Die Tickets kosten im Vorverkauf 35 Euro.geo

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Zum Auftakt der Pride Week wird auch in diesem Jahr wieder bei der Aktion „Hamburg zeigt Flagge“ die Regenbogenfahne gehisst. (Archivbild) picture alliance/dpa/Georg Wendt

Im Pride House in der Rostocker Straße (St. Georg) finden vom 26. bis 30. Juli mehr als 30 kostenlose Workshops, Lesungen und Diskussionsrunden statt – unter anderem zu Regenbogenfamilien, Queerfeindlichkeit und Antidiskriminierung. Am 30. Juli wird in diesem Jahr zum zehnten Mal der Regenbogentag auf dem Sommer-Dom gefeiert. Er soll auf dem Heiligengeistfeld für queere Sichtbarkeit sorgen. Einen Tag später folgt der Dyke* March: Das Lesbennetzwerk Hamburg geht am 31. Juli auf die Straße, um ein Zeichen für lesbische Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung zu setzen.

Das erwartet Hamburg am CSD-Wochenende

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Wie in der Vergangenheit erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr am CSD-Wochenende wieder Tausende Menschen in Hamburg. Das Straßenfest findet wieder rund um Rathausmarkt, Jungfernstieg und Ballindamm statt und steht im Zeichen von Vielfalt, Austausch und Menschenrechten. Am 31. Juli folgt dort die politische Kundgebung zum Motto „Solidarisch queer“, abends tritt unter anderem die Sängerin LOI auf.

Höhepunkt der Pride Week ist am 1. August ab 12 Uhr die große CSD-Demo mit rund 250.000 erwarteten Teilnehmern. Sie führt erneut von der Lübecker Straße über den Steindamm, Kreuzweg, Steinstr., Mönckebergstr. und Glockengießerwall bis zur Lombardsbrücke. Den Abschluss der Pride Week bildet das Pink Pauli Festival auf St. Pauli: mit Partys in rund 15 Locations und einem breiten Programm aus DJs, Drag und Szene-Acts.

Mit dem umfangreichen Programm setzt Hamburg Pride auch in diesem Jahr ein Zeichen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz – und knüpft an die großen Veranstaltungen der vergangenen Jahre an. Weitere Details zur Demonstration und zum genauen Ablauf will der Verein kurz vor dem 1. August bekannt geben. (mp)