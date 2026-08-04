Wer gern dicke Pötte guckt, kann sich auf einen besonderen Anblick freuen: Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff hat erstmals in Hamburg festgemacht.

Zwei Hubschrauber, ein eigenes Tauchboot und Butler-Service in jeder Suite: Am Montagabend lief die „Scenic Eclipse II“ erstmals den Hamburger Hafen an. Das Luxus-Expeditionsschiff hat am Abend das Cruise Center HafenCity erreicht.

Sie soll Luxus-Kreuzfahrten und Expeditionen verbinden: Die 168 Meter lange „Scenic Eclipse II“ kommt nach Hamburg. Nach Angaben der australischen Reederei „Scenic” können 228 Passagiere an Bord Platz finden – in 114 Suiten, die sämtlich mit Butler-Service angeboten werden. Hinzu kommen mehrere Restaurants, ein Spa-Bereich und verschiedene Angebote für Expeditionsreisen.

Kreuzfahrtschiff: Das kostet eine Luxus-Expedition auf See

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Zu der ungewöhnlichen Ausstattung gehören zwei Hubschrauber und ein eigens für das Schiff gebautes Tauchboot. Sie sind für Ausflüge in schwer erreichbaren Regionen vorgesehen. Auch wissenschaftlich ausgebildete Fachleute wie Naturforscher, Geologen und Meeresbiologen begleiten einen Teil der Reisen.

In Hamburg stoppt das Schiff bei seiner aktuelle Reise, die in 13 Tagen von London nach Stockholm führt. Und all der Luxus kostet: Für eine etwa zweieinhalbwöchige Reise in einer bis zu 110 Quadratmeter großen Panorama-Suite können mehr als 34.000 Euro pro Person fällig werden.

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Das Luxus-Kreuzfahrtschiff Scenic Eclipse II. IMAGO/Richard Pohle/ IMAGO / News Licensing

Scenic Eclipse II: Läuft am Dienstag wieder aus

Das Schiff ist für Fahrten in Polarregionen gebaut, doch das bewahrte es Anfang des Jahres nicht vor Problemen: Im Januar geriet die „Scenic Eclipse II“ im antarktischen Rossmeer in dichtes Packeis – und musste prompt herausgebrochen werden. Nach Angaben der US-Küstenwache kam der Eisbrecher „Polar Star“ dem Schiff zur Hilfe und begleitete es anschließend bis ins offene Wasser.

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Hamburg ist die zweite Zwischenstation auf dem Weg nach Stockholm. Nach Angaben von Cruise Gate Hamburg soll die „Scenic Eclipse II“ am Dienstag gegen 18 Uhr wieder ablegen. (nf)