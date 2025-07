Kunst und Kuchen: Neuer Zwischenmieter für das „Café Seeterrassen“

Frischer Wind im „Café Seeterrassen“: Im Herzen von Planten un Blomen übernimmt ab Mitte Juli ein neuer Zwischenmieter das traditionsreiche Gebäude – mit Kunst, Musik, Kaffee und Kuchen.

Nach dem Verein „Petticoat und Nierentisch Hamburg e.V.“, der bis Juni das Flair der 50er und 60er zurück an den Parksee brachte, zieht jetzt die „Pop Up Art Galerie“ ein. Vom 15. Juli an wollen Galerie-Gründer Sascha Glaw und Barista Justin Bock dort Kunst, Gastronomie und Kultur verbinden.

Der Bezirkschef von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), freute sich erneut über einen „offenen und einladenden Treffpunkt“. Bis Ende 2026 soll die Galerie bleiben dürfen.

Galerie mit Musik-Veranstaltungen und Workshops

Glaw möchte mit der Galerie sowohl junge als auch etablierte Künstler:innen unterstützen und ihnen „eine professionelle Plattform geben, um ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren“. Begleitet werden soll das Programm durch Musik-Veranstaltungen, Workshops und offene Formate zum Mitmachen und Entdecken. Außer Kunst wird es auch Kaffee, Kuchen, Getränke und Kleinigkeiten geben, so Bock.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat das „Café Seeterrassen“ im Sommer 2023 mitsamt des umliegenden Parkteils von der Hamburg Messe und Congress GmbH übernommen. Bis die geplante Sanierung startet, finden hier Zwischennutzungen statt. (mp)