Zoff in der AfD: Zuerst erstattete Adrian Leuser selbst Anzeige gegen einen Parteigenossen, weil der ihn als „Untermensch“ bezeichnet haben soll. Kurz darauf verließ der AfD-Abgeordnete aus Harburg nach Drohungen an seiner Haustür die Stadt. Jetzt droht ihm der Mandatsverlust – ausgerechnet auf Antrag aus den eigenen AfD-Reihen. Der Landeswahlleiter prüft den Fall.

