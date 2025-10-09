mopo plus logo
AfD-Politiker Adrian Leuser

Hat Anzeige gegen einen Parteifreund erstattet: AfD-Politiker Adrian Leuser Foto: Screenshot

paidNach Anzeigen und Drohungen: Nächster AfD-Abgeordneter soll Mandat verlieren

Zoff in der AfD: Zuerst erstattete Adrian Leuser selbst Anzeige gegen einen Parteigenossen, weil der ihn als „Untermensch“ bezeichnet haben soll. Kurz darauf verließ der AfD-Abgeordnete aus Harburg nach Drohungen an seiner Haustür die Stadt. Jetzt droht ihm der Mandatsverlust – ausgerechnet auf Antrag aus den eigenen AfD-Reihen. Der Landeswahlleiter prüft den Fall.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

