Diese Klamotten können auf den Kompost: Wie Hamburger Mode neu erfinden

Es gibt Kunststofftüten, die fast so kompostierbar sind wie der Apfel, den man hineinlegt. Aus dem Material für solche biologisch abbaubaren Verpackungen macht die Hamburger Designerin Mone Unmüßig Kleidung. Jetzt hat sie gemeinsam mit Kollegen die erste Kollektion für das Mode-Labor „Fabric“ entwickelt. Die MOPO war bei der Präsentation dabei.

In der Galleria-Passage an den Großen Bleichen, zwischen Luxus-Boutiquen von Louis Vuitton, Dior und Gucci, liegt das Future Fashion Lab „Fabric“, ein Projekt der Hamburger Kreativ Gesellschaft (HKG). Der 700 Quadratmeter große Pop-up-Shop mit Werkstatt und Atelierplätzen bietet jede Woche neue nachhaltige Mode von verschiedenen Labels.

Jüngstes Beispiel: die biologisch abbaubare Kleidung von Mone Unmüßig. Polymilchsäure heißt das Hightech-Material, aus dem sie ihre Stoffe herstellt. Es wurde entwickelt, um Plastik zu ersetzen, und kann in industriellen Anlagen zu 100 Prozent kompostiert werden.

„Es braucht mehrere Perspektiven“

Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen vom Designer-Kollektiv „55555“ stellte sie die erste eigene Kollektion für „Fabric“ vor – nachhaltig und lokal produziert. Die Besonderheit: Alle Kleidungsstücke bestehen aus überschüssigen Materialien, Second-Hand-Textilien oder eben experimentellen Stoffen wie denen von Unmüßig.

Projektleiterin Suzanne Darouiche brachte die fünf Designer:innen zusammen, die das Kollektiv „55555“ bilden. „Um abzubilden, was urbane Mode sein kann, braucht es mehrere Perspektiven“, erklärt Darouiche. Jedes Mitglied – neben Unmüßig sind Nicole Kiersz, Simone Ball, Masoumeh Shariatnaseri und Jochen Ambacher an Bord – bringe unterschiedliche Talente und Impulse mit.

Bei der Präsentation am Freitag stellten die Fünf ihren Gästen, darunter Kultursenator Carsten Brosda (SPD), die Stücke vor – mit Blick auf die Werkstatt, in der die Kollektion entstanden ist. „55555“ zeigte unter anderem einen schwarz-weißen Zweiteiler mit kurzer Hose. Der Entwurf wurde teilweise aus industriell kompostierbarem Garn gefertigt.

Masoumeh Shariatnaseri präsentierte eine lilafarbene Jacke aus 100 Prozent Baumwoll-Samt – gefertigt aus Restbeständen einer Hamburger Modedesignerin. Jetzt bekommt der Stoff ein zweites Leben als moderne Unisex-Jacke.

Ambacher und Unmüßig berichteten vom Prozess der Ideenfindung: Man arbeite schlicht mit dem, was da ist. „Vor einem liegt ein Haufen Stoffe, und man startet mit einem Gedanken, der einen interessiert“, so Unmüßig. „Man hat es einfach geschehen lassen.“ Heraus kam zum Beispiel ein blauer Pullover mit einem Wabenmuster – hauptsächlich aus Mesh, einem Stoff, der normalerweise bei Sneakern verwendet wird.

Am Ende der Produktion blieben nur zwei Ikea-Tüten mit Resten übrig – erstaunlich wenig. Doch auch dafür werde sich sicherlich noch eine Verwendung finden, ist Darouiche zuversichtlich.

Weitere Fashion-Labs wie „Fabric“ möglich

In Zukunft könnte es weitere Fashion-Labs wie „Fabric“ geben. „Die Kollektion zeigt, dass es nicht nur ein Ort der Mode ist, sondern ein Prototyp für neue Formen urbaner Produktion und Zusammenarbeit“, sagt Egbert Rühl, Geschäftsführer der HKG.

Die Kollektion ist bis zum 28. September im Pop-up-Shop von „Fabric“ erhältlich. Wer ein Stück ergattern möchte, sollte sich beeilen.