Hamburger Familie bekommt Baby zu Hause – warum ein Telefonat entscheidend war

Dieser Start ins Leben war ganz schön aufregend: Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle hat am Donnerstag am Telefon bei der Geburt eines Jungen in Rahlstedt mitgeholfen.

Der Mann – ein sogenannter „Calltaker“ in der Rettungsleitstelle – konnte im Gespräch mit dem Vater hören, dass bei der werdenden Mutter bereits Presswehen eingesetzt hatten und betreute sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens in der Stolpmünder Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.

Hamburg: Junge wird zu Hause geboren

Zwei Minuten nach Beginn des Notrufs meldete der Vater dann gegen 8.58 Uhr, dass die Geburt erfolgt war. Der Junge begrüßte alle lautstark.

Die kurz darauf eingetroffene Besatzung eines Wandsbeker Rettungswagens stellte dann fest, dass der Junge wohlauf ist. (dpa/mp)