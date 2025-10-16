In Nettelnburg stehen sie noch – die letzten stummen Zeugen eines grausamen Krieges. Zwei Schutzbauten aus Beton, mitten im Wohngebiet. Kinder spielten einst auf abgestürzten Kampfflugzeugen, Fliegerbomben rissen Krater in die Straßen. Wo heute Vögel die Vorstadtidylle untermalen, brachten vor zuletzt 80 Jahren Notabwürfe und brennende Bomber den großen Krieg in den Speckgürtel Hamburgs.





