Im heutigen Volksparkstadion sollen olympische Schwimmwettkämpfe ausgetragen werden.

Im heutigen Volksparkstadion sollen olympische Schwimmwettkämpfe ausgetragen werden.

paidJetzt beginnt der Kampf um Olympia von Neuem

Kaum ist der Kampf um Hamburgs Klima entschieden, schon startet erneut eine hitzige Debatte um Olympia. Im kommenden Jahr dürfen die Hamburger darüber abstimmen, ob sie die Spiele in der Hansestadt wollen. 2015 ging diese Abstimmung für den Senat nicht gut aus – diesmal will Rot-Grün es besser machen und wirbt fleißig mit „Festival-Charakter“ statt Superlativen. Doch auch die Olympia-Gegner bringen sich in Stellung und ziehen Paris als Negativ-Beispiel heran.

