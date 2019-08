Hamburg investiert Millionenbetrag: Diese Attraktion entsteht im Museumshafen Övelgönne

Oevelgönne -

Gute Nachrichten für den Museumshafen Oevelgönne: SPD und Grüne wollen über zwei Millionen Euro investieren und damit drei Projekte des Museumshafens fördern.

Neues Besucherzentrum mit Panoramablick

Auf 2,3 Millionen Euro Zuschuss kann sich der gemeinnützige Verein freuen. Und davon profitieren auch die Besucher: Ein schwimmendes und wettergeschütztes Besucherzentrum mit Panoramablick entsteht auf einem ehemaligen Hafenponton von 1914. Damit rücken die Traditionsschiffe in neues Licht und die Besucher können im neuen Ausstellungsraum die Schifffahrtsgeschichte kennenlernen.

Das maritime Erbe anschaulich an die Besucher zu vermitteln ist ein Ziel der Förderung. Isabella Vértes-Schütter, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion ist überzeugt vom neuen Konzept: „Das neue Informations- und Besucherzentrum im Museumshafen Oevelgönne wird Hamburgs maritime Geschichte künftig noch besser erlebbar machen und kulturelle Bildung mit der Hamburger Stadtgeschichte verbinden.“

Das maritime Erbe bewahren: Zwei Schiffe werden saniert

Mit einem Teil der Mittel werden zudem zwei der Traditionsschiffe saniert: die Hafenbarkasse „Altona“, Baujahr 1926, und das Feuerschiff „Elbe 3“. Das Feuerschiff wurde 1888 erbaut und liegt seit 1980 als ältestes fahrfähiges Feuerschiff der Welt im Museumshafen Oevelgönne.



Ehrenamtliches Engagement wird belohnt

Mit der Finanzspritze unterstützen SPD und Grüne das ehrenamtliche Engagement des Museumshafen Ovelgönne. René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion dazu: "Wenn man sich mit der Geschichte unserer Stadt beschäftigt, kommt man am Hafen und an der Schifffahrt nicht vorbei. Das maritime Erbe in Form von historischen Schiffen macht Vergangenheit begreifbar und spürbar."



Der Museumshafen Oevelgönne ist der älteste deutsche Museumshafen in privater Trägerschaft und mit Schiffen in Vereinseigentum.