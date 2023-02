Spaghetti Bolognese, Fischstäbchen, Frikadellen: Bei den meisten Familien kommen diese Gerichte regelmäßig auf den Tisch und auch in Kitas sind sie ein Dauerbrenner – und sie enthalten alle Fleisch oder Fisch. Das soll es in vielen Kitas in und bei Hamburg bald nicht mehr geben.

Spaghetti Bolognese, Fischstäbchen, Frikadellen: Bei den meisten Familien kommen diese Gerichte regelmäßig auf den Tisch und auch in Kitas sind sie ein Dauerbrenner – und sie enthalten alle Fleisch oder Fisch. Das soll es in vielen Kitas in und bei Hamburg bald nicht mehr geben.

Es ist eine Entscheidung mit Nachwirkung: In Freiburg wurde beschlossen, dass in Kitas und Grundschulen nur noch vegetarische Ernährung angeboten wird. Daraufhin hagelte es Kritik, unter anderem vom baden-württembergischen Agrarministerium.

Trotzdem hat sich auch der Kita-Träger „Kirchengemeindeverband der Kindertageseinrichtungen im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost“ (KGV) dazu entschlossen, bald nur noch vegetarische Ernährung anzubieten.

Ab 2023: Rein vegetarische Ernährung in Hamburger Kitas

„Bis Anfang 2023“ wolle man herausfinden, welche Caterer in Hamburg und Schleswig-Holstein die Kitas mit ovo-laktischer vegetarischer Ernährung beliefern können, so der KGV gegenüber der MOPO. „Ovo-laktische vegetarische Ernährung“ bedeutet eine Ernährung mit Eiern, Käse, Milch und Milchprodukten, aber ohne Fisch und Fleisch – also das, was wohl die meisten unter einer „typisch vegetarischen“ Ernährung verstehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstand der Kita-Erzieher in Hamburg: „Wir sind ausgebrannt!“

Es gäbe „einige Kitas“, die die Umstellung auf die vegetarische Ernährung schon früher durchführen wollen. „Diese Kitas können damit natürlich bereits jetzt beginnen.“ Von der Maßnahme seien aber perspektivisch alle 81 Kitas unter der Trägerschaft betroffen.

Laut dem KGV hätte eine Untersuchung ergeben, dass die Ernährung mit den größten Anteil am ökologischen Fußabdruck seiner Kindertagesstätten hätte. Deshalb habe man sich für von der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ (DGE) empfohlenen Standards orientiert: „In diesen Standards ist formuliert, dass die ovo-laktische Ernährung sowohl als gesund, als auch als nachhaltig einzustufen ist. Damit entspricht diese Art der Ernährung in unseren Kitas sowohl unserem Anspruch an gesundem und hochwertigem Essen, als auch unseren Klimaschutzzielen.“

Kein „anders sein“ mehr, wenn Rind und Schwein wegfallen

Darüber hinaus sehe sich der evangelische Träger als „weltoffen und religiös vielseitig“ an: „Unterschiedliche Glaubensrichtungen sorgen zeitweise am Tisch für ein ‚anders sein‘, wenn zum Beispiel kein Rind oder kein Schwein gegessen wird.“ Dieses „anders sein“ könne durch die klimafreundliche Ernährung umgangen werden.

Die Information, dass durch die Umstellung auch die Essenskosten steigen, stimmt laut Kirchenkreis nicht. Dass die Preise in den Geesthacher Kitas ab Januar von 65 Euro auf 75 Euro steigen, liegt daran, dass die Gemeinde dort keine Zuschüsse mehr fürs Essen zahlt, weil sie selbst klamme Kassen hat.