Reifen und andere Autoteile – Mafia plündert Luxus Auto in Hamburg

So wie bei diesem Mercedes in Billstedt haben es die Täter auf die hochwertigen Ersatzteile abgesehen. Foto: Privat.

paidHamburg im Visier der Autoteile-Mafia: Millionenschäden, kaum Aufklärung

Hamburg entwickelt sich mehr und mehr zum Hotspot für Autoteile-Diebe: Tausende Fälle, Millionenschäden – und oft taucht die Beute erst weit entfernt wieder auf, von Westafrika bis Osteuropa. Die MOPO zeigt, warum die Zahlen steigen und wie Sie Ihr Fahrzeug wirksam schützen können.

In der Hansestadt agieren Autoteile-Diebe zunehmend dreist – sogar mitten in Wohngebieten. Erst kürzlich erlebte ein 77-jähriger Billstedter eine böse Überraschung: Sein Mercedes GLS stand morgens auf drei Backsteinen, die hochwertigen Räder im Wert von rund 10.000 Euro waren verschwunden. Vom vierten Rad ließen die Täter ab – vermutlich wurden sie gestört.

Schäden in Millionenhöhe – bestimmte Modelle besonders im Fokus

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

