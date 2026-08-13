Der Klimawandel schlägt zu: Hitzewellen werden häufiger. Hamburg muss sich umstellen. Welche Maßnahmen schon greifen. Was Experten dringend fordern.

Hitze war in Hamburg lange kein Thema. Nun müssen sich Stadt und Politik umstellen. Ein riesiges Thermometer am Rathaus? Bisher nicht geplant! KI-generiert/ChatGPT

Hamburg schwitzt. Ende Juni kletterte das Thermometer in Neuwiedenthal auf 39,4 Grad – ein neuer Juni-Rekord. Und die Hitze wird für immer mehr Menschen zur ernsten Gefahr. Einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts zufolge haben Hitzeperioden in Deutschland bis Mitte Juli zu fast 10.000 Sterbefällen geführt. Die gute Nachricht: Mit richtigen Maßnahmen kann Hitze auch in urbanen Gebieten abgemildert werden. Doch wie gut ist unsere Stadt auf diese neue Bedrohung vorbereitet? Der große MOPO-Hitzecheck zeigt: Wir haben noch viel aufzuholen. Lesen Sie hier den ersten Teil.

Mehr als 39 Grad. An solchen Tagen verlässt Jörg Knieling sein Büro an der HafenCity Universität und zieht in die kühlere Cafeteria um. Das Hochschulgebäude zeigt eigentlich, wie Kühlung ohne klassische Klimaanlage funktioniert: Nachts wird die massive Betonkonstruktion heruntergekühlt, tagsüber gibt sie die gespeicherte Kälte an die Räume ab. Meist funktioniere das gut, sagt Knieling. Doch bei extremen Hitzewellen stoße auch dieses System an Grenzen – besonders in Räumen mit Südfenstern.

Knieling ist Stadtplaner und beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen des Klimawandels. Sein ernüchterndes Hamburg-Urteil: Für Hitzeschutz gibt er der Stadt eine Drei minus.

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Hamburg: Diese Stadtteile sind besonders betroffen

Viel Beton, wenig Grün: Vor allem dicht bebaute und versiegelte Viertel werden zur Hitzefalle. Asphalt und Gebäude speichern Wärme, blockieren kühlende Luftströme und verhindern, dass es nachts genug abkühlt.

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Stadtplaner Jörg Knieling ist Professor an der HafenCity Universität und befasst sich seit Jahren mit Klimaschutz. Bei der Hitzeanpassung gibt er der Stadt die Schulnote Drei Minus. HCU Kommunikation, Christian Perl.

Wie stark Hamburg trotz seines grünen Images versiegelt ist, zeigt eine „Correctiv“-Analyse von Satellitenbildern aus dem Jahr 2024. Spitzenreiter sind die Altstadt mit 84,6 Prozent, Hammerbrook mit 77,7 Prozent, Billbrook mit 71,6 Prozent, St. Pauli mit 70,7 Prozent und die Neustadt mit 63,2 Prozent. Mehr als 46.000 Menschen leben in diesen Vierteln. Auch dicht bebaute Gründerzeitviertel – wie in Altona-Altstadt – bieten oft wenig Schutz vor der Sonne.

Die Stadtklimaanalyse bietet ein modellhaftes Worst-Case-Szenario für hohe Temperaturen und wenig Wind. In der Nacht ist das Klima dann in etwa einem Fünftel der bebauten Stadtfläche unangenehm oder sogar sehr unangenehm. Am Tag ist die Belastung deutlich größer: Fast 87 Prozent der Flächen sind dann sehr heiß. Besonders betroffen: Innenstadt, Stadtteilzentren und Gewerbegebiete. Selbst Grünflächen helfen nicht immer: Nur knapp 15 Prozent bieten tagsüber eine hohe Aufenthaltsqualität – vor allem dort, wo Bäume ausreichend Schatten spenden.

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Bis zu 200.000 heiße Wohnungen

Nicht nur draußen wird die Hitze zum Problem. Der Mieterverein zu Hamburg schätzt, dass im Sommer bis zu 200.000 Wohnungen stark belastet sein könnten.

Vor allem Dachgeschosse, schlecht gedämmte Gebäude und Wohnungen mit großen, unverschatteten Fenstern heizen sich auf. Die Folgen reichen von Schlafproblemen und Erschöpfung bis zu schweren körperlichen Belastungen. Für wirksame bauliche Maßnahmen wie Dämmung, Wärmeschutzglas oder Außenjalousien sind meist die Eigentümer verantwortlich. Eine allgemeine Pflicht, bestehende Gebäude entsprechend nachzurüsten, gibt es nicht.

Bisher nur 54 Trinkbrunnen

Öffentliche Trinkwasserbrunnen sind in Hamburg weiterhin selten. Derzeit gibt es lediglich 54, in Wien dagegen schon rund 1800. Im gesamten Jahr 2025 kam in Hamburg kein neuer freistehender Brunnen hinzu. Die Umweltbehörde begründet das mit hohen Bau- und Wartungskosten.

Dies ist Teil 1 des dreiteiligen Hitze-Checks für Hamburg. Teil 2: Was Hamburg gegen die Hitze unternimmt und Teil 3: Was der Stadt noch fehlt