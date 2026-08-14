Der Klimawandel schlägt zu: Hitzewellen werden häufiger. Hamburg muss sich umstellen. Welche Maßnahmen schon greifen. Was Experten dringend fordern.

Das neue „Moringa“-Hochhaus am Baakenhafen soll 2027 eröffnet werden. Viel Begrünung und schattenspendende Balkone sollen hier für Hitzeschutz sorgen. Moringa GmbH by Landmarken

Hamburg schwitzt. Ende Juni kletterte das Thermometer in Neuwiedenthal auf 39,4 Grad – ein neuer Juni-Rekord. Und die Hitze wird für immer mehr Menschen zur ernsten Gefahr. Einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts zufolge haben Hitzeperioden in Deutschland bis Mitte Juli zu fast 10.000 Sterbefällen geführt. Die gute Nachricht: Mit richtigen Maßnahmen kann Hitze auch in urbanen Gebieten abgemildert werden. Doch wie gut ist unsere Stadt auf diese neue Bedrohung vorbereitet? Der große MOPO-Hitzecheck zeigt: Wir haben noch viel aufzuholen. Lesen Sie hier den zweiten Teil.

Untätig ist die Stadt nicht. Seit 2025 gibt es einen Hitzeaktionsplan und eine Klimaanpassungsstrategie. „Vor zehn Jahren haben wir noch großes Kopfschütteln geerntet, wenn wir vor Hitze gewarnt haben“, sagt der Stadtplaner der HafenCity Universität Jörg Knieling. Damals habe man geglaubt, das Problem betreffe vor allem süddeutsche Städte oder Orte in Kessellagen. Die vergangenen Sommer hätten jedoch zu einem Umdenken geführt.

Hamburg gegen die Hitze: Hitzeaktionsplan und Klimaanpassungsstrategie

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Ein Schwerpunkt des Hitzeaktionsplans liegt auf dem Gesundheitsschutz. Die Stadt bietet unter anderem Verhaltenstipps, eine digitale Karte mit kühlen Orten sowie eine Übersicht über Trinkbrunnen und Refill-Stationen, an denen Menschen ihre Wasserflaschen kostenlos auffüllen können. Als kühle Orte sind unter anderem Grünanlagen, Orte am Wasser und Schwimmbäder verzeichnet.

Stadtplaner Jörg Knieling ist Professor an der HafenCity Universität und befasst sich seit Jahren mit Klimaschutz. Bei der Hitzeanpassung gibt er der Stadt die Schulnote Drei Minus. HCU Kommunikation, Christian Perl.

Ein besonderes Angebot gibt es seit Kurzem in Rissen: In der Halle 15 des Arbeiter-Samariter-Bundes stehen ab 30 Grad klimatisierte und teilweise abgedunkelte Räume zur Verfügung. Dort gibt es Getränke, Internetzugang und Betreuung durch Ehrenamtliche. Hamburger können den Ort kostenlos nutzen.

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Ein neues Konzept für Trinkbrunnen

Um bei den Trinkbrunnen schneller zu werden, soll das Konzept geändert werden: Künftig will die Stadt häufiger wandgebundene Brunnen oder Systeme einsetzen, die in vorhandene Leitungen integriert werden. Sie sollen günstiger und wartungsärmer sein und dadurch schneller ausgebaut werden können.

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Neubauten sollen kühl bleiben

Wie Hitzeschutz bei Neubauten funktionieren kann, soll neben den schon bestehenden Forschungshäusern der IBA das Moringa-Haus im Elbbrückenquartier der HafenCity zeigen. Hier wurde Hitze von Anfang an mitgedacht. Eine begrünte Fassade, ein bepflanztes Dach, ein grüner Innenhof und tiefe, Schatten spendende Balkone sollen verhindern, dass sich das Gebäude und seine Umgebung zu stark aufheizen. 2027 soll es fertig werden.

Neubauten müssen bereits heute Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und eine Kälteplanung erfüllen. Dabei setzt die Stadt vor allem auf Sonnenschutz und passive Kühlung. Ab 2027 soll zudem eine Gründachpflicht gelten. Bei Neubauten oder wesentlichen Umbauten müssen Dächer dann zu einem großen Teil begrünt werden.

Laut Umweltbehörde fließen auch Stadtklimaanalysen und Klimagutachten zunehmend in die Planung neuer Quartiere ein, so auch bei der IBA. Sie können zu weniger Versiegelung, mehr Straßenbäumen sowie begrünten Dächern, Fassaden und Freiflächen führen.

Maßnahmen in bestehenden Vierteln

Auch in bestehenden Vierteln gibt es Konzepte. Das Projekt „COOL Altona“ hat untersucht, welche Quartiere besonders stark unter Hitze leiden und wo Begrünung, Entsiegelung oder eine bessere Speicherung von Regenwasser am meisten bewirken könnten. Nun werden konkrete Maßnahmen erarbeitet.

Als ein Paradebeispiel gilt der Umbau der Königstraße bis Januar 2025, denn hier wurde auch die sogenannte blau-grüne Infrastruktur gestärkt: 1135 Quadratmeter wurden hier entsiegelt, damit Regenwasser versickern kann. Zudem wurden hier mehr Bäume nachgepflanzt, als für die Baustelle weichen mussten.

Klar ist auch, dass Anpassungen viel Geld kosten. Für 2027 prüft die Umweltbehörde, ob Fördermittel für technische Kühlmaßnahmen in besonders belasteten Quartieren, in denen zusätzliche Begrünung allein nicht ausreicht, zur Verfügung gestellt werden können.

Schattenspender Altbäume

Immerhin: Knapp 31.500 große Altbäume spenden besonders viel Schatten und sind gegen Hitze besonders wertvoll. Der jüngst vorgestellten Baumbilanz von 2025 zufolge wurden zudem zuletzt mehr Bäume nachgepflanzt als gefällt. Es werden auch zunehmend klimaangepasste Arten gepflanzt, die Hitze und Trockenperioden besser aushalten. Im Herbst 2025 stellte der Senat auch 3,25 Millionen Euro mehr für die Pflege der Straßenbäume zur Verfügung. Ein Defizit besteht trotzdem: Seit 2015 fehlen 1500 Straßenbäume im öffentlichen Raum.

Dies ist Teil 2 des dreiteiligen Hitze-Checks für Hamburg. Teil 1: Wo es in Hamburg besonders heiß wird und Teil 3: Was der Stadt noch fehlt



