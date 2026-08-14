Der Klimawandel schlägt zu: Hitzewellen werden häufiger. Hamburg muss sich umstellen. Welche Maßnahmen schon greifen. Was Experten dringend fordern.

Gift für eine hitzeresiliente Stadt: kaum Schutz vor der Sonne wie hier in der Schmarjestraße in Altona-Altstadt. Florian Quandt

Hamburg schwitzt. Ende Juni kletterte das Thermometer in Neuwiedenthal auf 39,4 Grad – ein neuer Juni-Rekord. Und die Hitze wird für immer mehr Menschen zur ernsten Gefahr. Einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts zufolge haben Hitzeperioden in Deutschland bis Mitte Juli zu fast 10.000 Sterbefällen geführt. Die gute Nachricht: Mit richtigen Maßnahmen kann Hitze auch in urbanen Gebieten abgemildert werden. Doch wie gut ist unsere Stadt auf diese neue Bedrohung vorbereitet? Der große MOPO-Hitzecheck zeigt: Wir haben noch viel aufzuholen. Lesen Sie hier den dritten Teil.

Mehr Bäume, Grünflächen und Wasser können die Stadt durch Schatten und Verdunstung spürbar abkühlen. Jörg Knieling verweist auf das Leitbild der „Ein-Minuten-Stadt“: Jeder Mensch sollte innerhalb kürzester Zeit einen schattigen Ort erreichen können. Stockholm mache das vor, Parkplätze werden dort zu Nachbarschaftsplätzen, Baulücken zu sogenannten „Pocket Parks“. Besonders wichtig sei das für ältere und geschwächte Menschen. „Wenn eine alte Person fünf Minuten mit einem Rollator durch die pralle Sonne gehen muss, ist das zu weit“, sagt Knieling. Er fordert deshalb, Hamburg systematisch nach Schattenlücken abzusuchen.

Eine Minute bis zum nächsten Schattenplatz

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Eine vergleichsweise schnelle Maßnahme wäre das Pflanzen zusätzlicher Bäume. Schon kleine Baumgruppen oder „Pocket Parks“ könnten ein Quartier entlasten. Vorübergehend könnten im Sommer auch Bäume in großen Kübeln aufgestellt werden, wie es in München schon passiert.

Stadtplaner Jörg Knieling ist Professor an der HafenCity Universität und befasst sich seit Jahren mit Klimaschutz. Bei der Hitzeanpassung gibt er der Stadt die Schulnote Drei Minus. HCU Kommunikation, Christian Perl.

Die „Ein-Minuten-Stadt“ ist allerdings kein offizielles Ziel Hamburgs. Die Stadt verweist stattdessen auf zusätzliche Straßenbäume, die Aufwertung bestehender Grünflächen und gezielte Maßnahmen in besonders belasteten Quartieren. Neben Neupflanzungen habe vor allem der Erhalt großer alter Bäume Priorität, erklärt die Umweltbehörde.

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Zudem gelte der Richtwert, dass jedem Einwohner im Umkreis von 500 Metern mindestens sechs Quadratmeter Parkfläche zur Verfügung stehen sollen. Doch wie schattig diese Parks sind und ob sie über geschützte Wege zu erreichen sind, geht daraus nicht hervor.

Entsiegeln: Weniger Asphalt, mehr Grün

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Ein weiterer Schritt für eine hitzeresilientere Stadt: großflächig entsiegeln. Große Parkplätze von Supermärkten oder Firmen, zum Beispiel. „Einer Untersuchung in Kopenhagen zufolge waren in einem Stadtteil 25 Prozent der versiegelten Verkehrsflächen gar nicht mehr nötig“, erzählt Knieling. Auch in Hamburg dürfte es solche Flächen geben.

Trotz Aktionen wie dem „Abpflaster-Wettbewerb“ geht die Tendenz in die falsche Richtung: Laut „Correctiv“ wurden zwischen 2018 und 2024 hamburgweit weitere 14 Quadratkilometer versiegelt – eine Fläche fünfmal so groß wie St. Pauli. Denn die Stadt braucht dringend neuen Wohnraum. Wie kann die Stadt verdichtet werden, ohne sich weiter aufzuheizen? „Eine Kraftanstrengung“, räumt Knieling ein. Statt bestehendes Grün „anzuknabbern“, sollte man jedoch aufstocken, leerstehende Büros umwandeln oder die Magistralen umbauen. Und neue Quartiere von Beginn an hitzevorsorgend planen.

Wie schwierig dieser Spagat ist, zeigt das umstrittene Projekt Oberbillwerder. Dort sollen bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen bebaut und teilweise versiegelt werden. Das führt zu massiver Kritik. Gleichzeitig sieht Knieling die Planung bei Begrünung, Wasserflächen und dem Schwammstadtprinzip als möglichen Vorreiter. Entscheidend sei nun, dass diese Vorgaben tatsächlich umgesetzt werden.

Kälteplanung: Kühlung mitdenken

Und wie werden die Wohnungen kühler? Klassische Klimaanlagen hält Knieling nur bedingt für eine Lösung. Sie verbrauchen zusätzliche Energie und geben die Wärme aus den Wohnungen nach draußen ab. Damit kühlen sie zwar einzelne Räume, heizen aber den Stadtraum weiter auf. Besser sei es, Kühlung von Anfang an in die Gebäudetechnik zu integrieren. Bestimmte Wärmepumpen könnten im Sommer auch zum Kühlen eingesetzt und mit Solarstrom klimaverträglicher betrieben werden.

Zudem ist der Einbau von Klimaanlagen in Hamburg reguliert: Hauseigentümer müssen zunächst nachweisen, dass andere Kühlungsoptionen wie Verschattung nicht ausreichen. Die CDU fordert eine Vereinfachung des Einbaus, und auch die Umweltbehörde hat signalisiert, dass die Anforderungen bei der kommenden Novellierung des Klimaschutzgesetzes verringert werden sollen.

Klar ist: Eine richtige Kühlung wird für unsere Gebäude immer wichtiger. Knieling fordert deshalb neben der kommunalen Wärmeplanung auch eine Kälteplanung. Die will die Stadt jedoch erst erarbeiten, wenn der Bund dafür eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat. Das ist im Zuge der Novellierung des Wärmeplanungsgesetzes vorgesehen, aber noch nicht beschlossen.

Das Fazit: Wissen ist da, Umsetzung schwächelt

Knielings Bewertung? Das Wissen sei vorhanden, doch es fehle an einer breiten und konsequenten Umsetzung. Und ein bereits bestehendes Vorzeigequartier, das beim Hitzeschutz rundum überzeugt, sieht der Stadtplaner in Hamburg bislang nicht.

Hitze habe in älteren Planungen kaum eine Rolle gespielt. Nun brauche Hamburg einen grundlegenden Wandel in der Bau- und Planungskultur. „Hitze muss bei allen städtebaulichen Maßnahmen und in allen Behörden mitgedacht werden“, sagt Knieling.

Hinzu kommt: Ob Hamburg beim Hitzeschutz tatsächlich vorankommt, lässt sich bisher schwer überprüfen. Die Stadt kann nicht beziffern, wie viele Quadratmeter Fläche jährlich netto entsiegelt werden. Die Entwicklung der Baumkronen wird zwar auf Bezirksebene erfasst, nicht aber gezielt für einzelne besonders heiße Stadtteile. Auch quantitative Ziele für Entsiegelung, Verschattung oder Baumkronen bis 2030 gibt es nicht.

Hamburg hat sich durchaus auf den richtigen Weg begeben, ist aber noch lange nicht hitzefest.

Dies ist Teil 3 des dreiteiligen Hitze-Checks für Hamburg. Teil 1: Wo Hamburg besonders heiß wird und Teil 2: Was Hamburg gegen die Hitze unternimmt