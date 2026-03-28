Ran an den Ball: Hier gibt’s kostenloses Fußballtraining für alle Mädchen

Das bundesweite Fußball-Projekt „Mädchen an den Ball“ ist jetzt auch in Hamburg-Billstedt zu Hause. Mädchen sollen damit einen leichteren Zugang zu Sport erhalten und in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt werden.

Jeden Mittwoch sind in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr alle Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jahren eingeladen, auf der Sportanlage Rahewinkel (Beim Saaren 1) in Mümmelmannsberg zu trainieren. Das Training findet in Jahrgangsstufen und bei jedem Wetter statt. Das Programm ist inklusiv ausgerichtet und kostenlos – anmelden muss man sich nicht. Wer später dazustoßen oder früher gehen möchte, kann dies tun.

In dieser Woche begrüßten Mitte-Bezirksamtschef Ralf Neubauer (SPD) und die Initiatorin des Projekts, Anna Seliger aus München sowie die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball HFV, Katrin Niehoff, die ersten Teilnehmerinnen.

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„Mädchen und junge Frauen sind im Fußball und im organisierten Sport nach wie vor unterrepräsentiert“, sagte Neubauer. Genau hier setze „Mädchen an den Ball“ an. „Unabhängig von Herkunft oder Vorerfahrung wird hier ein bewusst niedrigschwelliges Angebot in einem geschützten Raum geschaffen. Mein Wunsch ist, dass viele Mädchen den Weg auf den Platz finden und sich ohne Leistungsdruck ausprobieren können, wachsen und Spaß haben.“ (abu)