„Hamburg hat Wetter“: Tim Mälzer schmunzelt über Sturmwarnung

„So, Kinners. Wirklich, was ist los?!“: In einem Video auf Instagram schmunzelt Starkoch Tim Mälzer über das Ausmaß von Sturmtief „Elli“ in Hamburg. Er hält die Wetterwarnung im Vorwege offenbar für übertrieben. Was genau der 54-Jährige kritisiert und welche Tipps er seinen Followern augenzwinkernd mit auf den Weg gibt.

Er steht im Schanzenviertel und zuckt mit den Schultern: „Hamburg hat Wetter – huuuuuh!“, sagt Fernsehkoch Tim Mälzer und grinst. „Natürlich ist ein bisschen Vorsicht angebracht. Aber Schulausfälle, der gesamte Schienenverkehr liegt lahm. Ich meine, bei aller Liebe, es ist Freitagabend in der Schanze, absolut nichts los.“ Der 54-Jährige blickt sich um.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

Und gibt seinen Followern dann augenzwinkernd einige Tipps: „Wenn es regnet, dann hilft ein Regenschirm und ein Regenmantel. Und wenn es schneit, dann helfen dicke Schuhe und ’ne dicke Jacke. Und wenn es kalt um die Ohren wird, dann setzt du eine Mütze auf. So, und wenn es kalt an den Grabbeln wird, nimmt man noch Handschuhe“, sagt er und zieht sich alles vor laufender Kamera an. „Das hat mich jetzt 20 Sekunden gekostet anzuziehen.“

Tim Mälzer über Wintertief „Elli“: „Hamburg hat Wetter, überraschenderweise!“

Abschließend erklärt er: „Ist doch kein Weltuntergang. Hamburg hat Wetter, überraschenderweise“, und wirft einen Schneeball in die Kamera.

Das könnte Sie auch interessieren: Zug-Ausfälle, Busverkehr gestoppt: Diese Winter-Unfähigkeit ist einfach peinlich

Wegen eisigen Winds und verschneiter Gehwege trauten sich viele Menschen Freitag nicht aus dem Haus. Auch Hamburgs Restaurants waren schlechter besucht als sonst. Eine ungewöhnliche Idee dazu hatte ein Gastronom aus Tornesch: Er bietet für seine Gäste einen Fahrservice an. Fernsehkoch Tim Mälzer betreibt im Schanzenviertel sein Restaurant „Bullerei“. Hier kommen vor allem Fleischgerichte vom Grill auf den Tisch.