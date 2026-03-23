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Das ursprüngliche Verkehrsprojekt „Ottensen macht Platz“ wurde gerichtlich gestoppt. Jetzt soll „freiRaum Ottensen“ darauf folgen.

Das ursprüngliche Verkehrsprojekt „Ottensen macht Platz“ wurde gerichtlich gestoppt. Jetzt soll „freiRaum Ottensen“ darauf folgen. Foto: Patrick Sun

  • Ottensen

paid„Diktatur“ des Autos: Die Angst der Hamburger vor der Verkehrswende

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„Der Stadtteil ist gespalten“, fasst eine Anwohnerin das Stimmungsbild von Ottensen im November 2019 zusammen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Autos seit knapp zwei Monaten aus dem Kern des Viertels verbannt. Über sechs Jahre und viele Diskussionen später setzt der Bezirk das Verkehrsprojekt jetzt in deutlich abgespeckter Form um – und immer noch rumort es. Über die gesamte Stadt verteilt gibt es vergleichbare Beispiele. Dabei sind die Projekte im europäischen Vergleich eher klein. Warum tut sich Hamburg so schwer mit der Verkehrswende? Das Problem sitzt oftmals in unseren Köpfen – aber teilweise auch in den Behörden.


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