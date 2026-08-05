Sauberer Verkehr braucht viele E-Ladepunkte in der Stadt. Jetzt hat Hamburg den Ausbau angezogen. Wie viele Ladepunkte dazugekommen sind – und wie viele es werden sollen.

Eine E-Ladesäule in Hamburg. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur geht voran. picture alliance / Manfred Segerer | Manfred Segerer

Nach Ende des ersten Halbjahres waren annähernd 5.800 Ladepunkte in Hamburg installiert. Weitere sollen in den nächsten Jahren hinzukommen.

Der Ausbau von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge hat sich im ersten Halbjahr in Hamburg beschleunigt. In dem Zeitraum sind 858 Ladepunkte hinzugekommen, wie aus der Statistik der Bundesnetzagentur in Bonn hervorgeht. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach 644 neue Ladepunkte.

E-Autos: Diese Ladepunkte müssen gemeldet werden

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Die Statistik unterscheidet zwischen Ladeeinrichtungen und Ladepunkten. Eine Ladeeinrichtung ist eine Ladesäule, die über mehrere Ladepunkte verfügen kann. An einem Ladepunkt kann gleichzeitig nur ein Fahrzeug geladen werden.

Nach Ende des ersten Halbjahres waren der Statistik zufolge insgesamt 5786 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Hamburg installiert. Möglich ist, dass die tatsächliche Zahl von der Angabe abweicht. Betreiber müssen nur Ladepunkte der Bundesnetzagentur mitteilen, die seit März 2016 betrieben werden.

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Hamburg: So viele Ladepunkte bis 2030 geplant

Der Anteil der sogenannten Schnellladepunkte, die schneller als gewöhnliche Ladepunkte Autos mit Strom versorgen, lag bei rund 16,1 Prozent. Sie weisen laut Definition eine Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt auf.

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Nach einer zurückliegenden Mitteilung der Wirtschaftsbehörde sollen bis 2030 rund 10.000 Ladepunkte in Hamburg öffentlich verfügbar sein. (dpa/mp)