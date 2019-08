Hamburg-Geheimtipp Dove-Elbe: Ruderverband: „Schwimmer begeben sich in Lebensgefahr“

Allermöhe -

Sie wird gern als Bade-Geheimtipp genannt: die Dove-Elbe. Auch an der Regattaanlage in Allermöhe stürzen sich die Schwimmer gern ins Wasser. Der örtliche Ruderverband sieht das gar nicht gern – und warnt: Hier in die Elbe zu steigen ist lebensgefährlich.

„Jeder Schwimmer begibt sich in Lebensgefahr, wenn er dort schwimmt oder badet! Köpfe im Wasser sind von Bootsführern nur sehr schwer auszumachen“, erklärt Werner Glowik, Vorsitzender des Landesruderverbandes Hamburg. Ihn ärgert, dass die Stege der Regattaanlage auf verschiedenen Internetseiten als Bade-Geheimtipp gehandelt werden.

Dove Elbe birgt besonderes Gefahrenpotenzial

Das besondere Gefahrenpotenzial für die Schwimmer gehe von der Nähe der Wasserstraße zu den Stegen aus. Die Boote sind an die engen Fahrrinnen gebunden. Sie können also nicht prophylaktisch den Stegen ausweichen.

Bis dato ist zwar noch nie etwas passiert, dass man einwandfrei auf die Fahrrinnen-Situation beziehen könnte, von seiner Warnung lässt Glowik aber nicht ab. „Die Sportler verlassen sich auf die Markierungen.“

Ausflügler beschädigen Stege mit Grills

Dazu kommt: Die Stege sind beschildert und trotzdem sitzen immer wieder Sonnenanbeter auf den Konstruktionen. „Die Stege der gesamten Anlage dienen ausschließlich dem Regattabetrieb auf der Regattastrecke und sind mitnichten Badestege“, sagt der Vorstand.

Machten Ruderer die Badegäste auf die Situation aufmerksam, würden sie unfreundlich angeblafft. Teilweise würden Ausflügler die Anlagen sogar mit mitgebrachten Grills beschädigen. Einen fünfstelligen Betrag habe man bereits in die Reparaturen stecken müssen.

Keine Lösung in Sicht – denn Hamburger Gesetz gestattet Baden

„Seit über einem Jahr stehen wir in Kontakt mit dem Bezirksamt“, erzählt Glowik. Das Amt ist zuständig, da das Gebiet der Stadt gehört. Der Ruderclub verwaltet die Anlage nur, die von der Stadt finanziert und gebaut wurde. Auch das Gelände selbst ist in Stadthand. Und hier liegt die Crux.

Denn in §9 des Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) steht in Absatz eins: „Jeder darf [...] oberirdische Gewässer und die Küstengewässer zum Baden [...] benutzen.“ Theoretisch dürften die Leute also dort baden, folgert Lena Stich vom Bezirksamt Bergedorf.

Baden in Alster und Dove-Elbe nicht verboten

„Das Baden ist in der Dove-Elbe, wie übrigens auch in der Alster, nicht verboten“, sagt auch Björn Marzahn, Sprecher der Hamburger Behörde für Umwelt und Energie, der auch die zuständige Behörde Wasserwirtschaft angehört. „Wir können nicht überall das Baden verbieten. Dafür fehlen die Kapazitäten.“ Verbote, die nicht kontrolliert werden, brächten nichts. Deswegen warne man nur davor, in Allermöhe schwimmen zu gehen.

Die Situation ist unklar. Als Vorschlag zur Güte weist Lena Stich vom Bezirksamt auf Alternativen hin. „Zu den Badegewässern in der näheren Umgebung zählen der See Hinterm Horn und der Allermöher See und ein wenig weiter entfernt der Boberger See, der Hohendeicher See und das Sommerbad Altengamme.“ Hier könne man gefahrlos und ohne Streit das kühle Nass genießen.