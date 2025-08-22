mopo plus logo
Das Hotel „International Hamburg“ ist einen Steinwurf von der Elbtower-Ruine entfernt.

Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

  • Rothenburgsort

paidHunderte Plätze: Hamburger Geflüchtetenhotel soll Luxusherberge werden

Das Hotel „International Hamburg“ dürften wohl viele schon durchs Autofenster an sich vorbeiziehen gesehen haben: Bei der Fahrt über die Elbbrücken aus dem Süden in die Stadt ist es kaum zu übersehen, das markante Rotklinkergebäude mit der hellen Dachpartie. Das Besondere: Das Hotel ist Hamburgs größtes Geflüchtetenhotel, mehrere Hundert Ukrainer wohnen hier. Jetzt müssen viele von ihnen ausziehen, denn das Hotel wird bald renoviert – und soll als Luxusherberge wiedereröffnen.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

