Gestorben auf dem Friedhof: Jedes Jahr wandern hunderte Frösche, Lurche und Molche zu den Teichen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Doch seitdem eine neue Umleitung für Autofahrer eingerichtet wurde, endet der Weg für viele Amphibien tödlich. Die örtliche Gruppe des Nabu ist mit dem Retten der Tiere in diesem Jahr kaum hinterhergekommen. Sie fordert: Für die nächste Krötenwanderung muss Abhilfe geschaffen werden – die Stadt hat jetzt auf Betreiben des Nabu reagiert.

