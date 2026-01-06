mopo plus logo
Tschentscher

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) haben am Dienstag im Rathaus die Klima-Zwischenbilanz vorgestellt. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

paidHamburgs Klimaziele wackeln: Autoverkehr ein „kritischer Punkt“

Alle zwei Jahre muss der Senat in einem Zwischenbericht aufzeigen, wie weit Hamburg mit der Umsetzung seiner Klimaziele bislang gekommen ist. Am Dienstag stellten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) die aktuellen Fortschritte und Hürden vor – sie sehen die Stadt auf einem guten Weg. Klar ist aber jetzt schon: Nach dem Klima-Entscheid im vergangenen Jahr muss die Stadt vor allem in einem Sektor deutlich schneller werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

