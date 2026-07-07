Hamburg verzeichnet 2025 so viele Eheschließungen wie zuletzt 2019. Und wie hat sich die Zahl der Scheidungen entwickelt?

In Hamburg sind die Zahlen von Eheschließungen im vergangenen Jahr gestiegen. (Symbolbild) picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

In Hamburg haben sich im vergangenen Jahr so viele Paare das Ja-Wort gegeben wie seit 2019 nicht mehr. Insgesamt wurden 2025 in der Hansestadt 5365 Ehen geschlossen, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das sind demnach 45 Ehen beziehungsweise 0,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 2019 wurden 6065 Ehen geschlossen.

Die meisten Hochzeiten gab es im Mai (596). Die wenigsten Hochzeiten gab es nach Angaben der Statistiker dagegen im Februar (257). Im Vorjahr haben demnach die meisten Paare im August und die wenigsten im Januar geheiratet.

Trotz mehr Hochzeiten: Auch mehr Scheidungen

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Die Zahl der Scheidungen in Hamburg stieg leicht um 75 beziehungsweise 2,9 Prozent auf 2688. Mehr als jede fünfte der geschiedenen Ehen (21,9 Prozent) bestand bereits seit mindestens 20 Jahren.

Von den Scheidungen betroffen waren auch 1925 minderjährige Kinder, wie die Statistiker weiter mitteilten. (dpa/js)