Viele Kunden des Alstertal-Einkaufszentrums (AEZ) dürften sich bereits über die geheimnisvolle Baustelle gewundert haben: Ein großer Teil des Untergeschosses von Galeria Kaufhof ist mit weißen Wänden abgesperrt. Die MOPO hat jetzt erfahren, dass hier ein ganz besonderes Konzept entsteht.

Der Eingang zur Galeria-Filiale im Untergeschoss des AEZ ist aktuell deutlich schmaler als gewöhnlich. Plakate weisen auf Bauarbeiten hin, doch weiße Wände versperren die Sicht. Die MOPO fragt nach: „Lidl in Deutschland wird noch in diesem Jahr auf einer Teilfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale im AEZ in Hamburg eine neue Filiale eröffnen“, sagt eine Sprecherin von Galeria.

Die Fläche von rund 1100 Quadratmetern sei dafür bereits aufwendig umgebaut worden – insgesamt ist die Filiale rund 13.000 Quadratmeter groß. Mit dem Einzug von Lidl soll jetzt der finale Schritt erfolgen. Ein besonderer Fokus der neuen Filiale wird auf dem Frischesortiment in den Bereichen Obst und Gemüse, Backwaren und Molkereiprodukte liegen.