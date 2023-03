Ein Mix aus Regen und Sonne: Das erwartet uns wettertechnisch am Wochenende in Hamburg. Warm wird es dennoch – also runter von der Couch und rein ins Ausflugsschlaraffenland Hamburg! Bei all den Angeboten, die die Hansestadt am Wochenende zu bieten hat, ist es schwer, einen Überblick zu behalten. Doch die MOPO weiß, was abgeht. Hier sind unsere Tipps.

Flohmarkt vor dem Goldbekhaus

Am Samstag ist wieder Zeit für den Flohmarkt vor dem Goldbekhaus im Moorfuhrtweg 9 (Winterhude). An insgesamt zwölf Terminen von April bis Oktober lassen sich dort Schnäppchen ergattern – kommerzielle Händler gibt es hier keine. Die Verkaufszeit ist von 11 bis 16 Uhr. Für Snacks, Getränke und musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.

Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz

Über 800 gebrauchte Fahrräder: Das erwartet Interessierte am Samstag bei der Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli). Egal ob olles Hollandrad, moderne E-Bikes oder trendiges Rennrad – auf dem bekannten Fahrradflohmarkt mitten auf dem Kiez wird jeder Suchende fündig. Der Verkauf ist von 10 bis 15 Uhr.

Auf der Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz ist für jeder Fahrradliebhaber etwas dabei. Fietsenbörse Auf der Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz ist für jeden Fahrradliebhaber etwas dabei.

Sommerfest im Aalhaus

Das Aalfest im Aalhaus in der Eggerstedtstraße (Altona-Nord) 39 ist Teil des Sommerfestes im Helenenviertel. Es findet in Kooperation mit der DRK Schwesternschaft, der Elbkinder Kita, dem Helenenstift und Hospiz, der Kirche der Stille, dem Spielhaus und der Viktoriakaserne statt. Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr und endet am Sonntag um 20 Uhr. Es gibt einen Flohmarkt, Kinderprogramme, Tanz, Essen, Kunst und Musik. Der Eintritt ist frei.

Hoffest beim Museum der Arbeit

Sommerfest auf dem Bert-Kaempfert-Platz (Barmbek-Nord): Am Samstag wird von 14 bis 22 Uhr am Museum der Arbeit ordentlich gefeiert. Für kleine und große Gäste gibt es ein umfangsreiches Programm: Straßentheater, eine Hüpfburg, Seifenblasen und vieles mehr. Am Abend gegen 19.30 Uhr beginnt das Konzert von Djangonauten auf einer großen Bühne. Der Eintritt ist frei.

Filmfans aufgepasst! Dinosaurier im Schanzenkino

Jede Menge Action und Abenteuer erwartet Filmfans am Samstagabend im Lotto Hamburg Schanzenkino in der Sternschanze 1a (Sternschanze). Auf einer großen Leinwand unter freiem Himmel zeigen die Veranstalter den Hollywood-Streifen „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“. Ein Ticket kostet 12 Euro. Eine Abendkasse gibt es nicht. Das Ticket kann nur hier online gekauft werden. Los geht es um 21 Uhr.

Das „Schanzenkino“ findet im Sternschanzenpark statt. Stefan Boekels Das „Schanzenkino“ findet im Sternschanzenpark statt.

Beach-Rave im Edelfettwerk

Am Samstag können Hamburger in der Schnackenburgsallee 202 (Eidelstedt) wieder ordentlich zu Technomukke abstampfen. Das Edelfettwerk lädt ein zum Sommer Beach Rave Open Air. Los geht es um 15 Uhr, Tickets kosten 15,38 Euro und gibt es vor Ort. Mehrere DJs sorgen für wummernde Bässe und beste Partylaune. Wer also in Tanzstimmung ist, sollte unbedingt vorbeischauen.

Open Air in der Sands Bar

Am Dammtordamm 2 (Neustadt) startet am Samstag eine legendäre Party: Das Sands Bar Open Air. Ab 16 Uhr geht es los. Wer keinen Tisch mehr bekommt, tanzt auf der Fläche rund um das Gebäude der Sands Bar – die Musik wird laut genug sein. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Die „Sands Bar“ veranstaltet am Samstag ein Open Air. Sands Bar Die „Sands Bar“ veranstaltet am Samstag ein Open Air.

Poetry Slam im Innenhof des Rathauses in Altona

Slam-Fans aufgepasst! Am Sonntag um 18 Uhr gibt es Unterhaltung im Rathaus Altona Innenhof auf dem Platz der Republik 1 (Altona-Altstadt): Das Zeise Poetry Slam Open Air. Auf der Bühne sind Monika Mertens, Luke Monis, Danny Grimpe, Anna Bartling, Klara Györbiro, Tobias Beitel und Shafia Khawaja und sorgen für Poesie. Moderiert wird der Slam von Paulina Behrendt. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Das Altonaer Rathaus imago/CHROMORANGE Im Altonaer Rathaus wird es am Wochenende poetisch.

Segel setzen: Party auf der MS Koi

Am Sonntag zwischen 15 und 22 Uhr können Feierwütige auf der Elbe tanzen. Die MS Koi setzt die Segel und schippert mit Tanzenden, lauter Musik und jeder Menge Getränken über das Wasser. Der Ticketpreis liegt bei 33,18 Euro, abgelegt wird am Fischmarkt (St. Pauli). Tickets gibt es hier.

Europas größtes Radsportfestival: Cyclassics in Hamburg

Europas größtes Radsportfestival ist zurück in Hamburg – Cyclassics. Nachdem das Rennen in 2021 nicht stattfinden konnte, treten die Sportler am Sonntag wieder auf den Straßen Hamburgs und Schleswig-Holsteins in die Pedale. Die 205 Kilometer lange Profistrecke führt durch die Innenstadt. Die gesamte Strecke finden Sie hier. Los geht es gegen 11 Uhr. Wer nicht mitfährt, sollte zuschauen und anfeuern.

Das Hauptfeld beim UCI WorldTour – Cyclassics–Rennen, passiert die Kennedy-Brücke an der Hamburger Alster. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Axel Heimken Das Hauptfeld beim UCI WorldTour – Cyclassics–Rennen, passiert die Kennedy-Brücke an der Hamburger Alster. (Archivfoto)

Hamburger Kreuzfahrt-Festival: „Cruise Days“ finden wieder statt!

Die coronabedingt verschobenen Hamburg „Cruise Days“ können am Freitag wieder starten – allerdings in einer kleineren Version. Bis Sonntag werden zur achten Ausgabe des Kreuzfahrt-Festivals fünf Schiffe im Hamburger Hafen erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Die „Aida Prima“ und „Aida Sol“, die „Queen Mary 2“ (Cunard Line), die „MSC Magnifica“ sowie die „MS Otto Sverdrup“ (Hurtigruten) sollen in der Hansestadt anlegen.

Am Wochenende finden in Hamburg die „Cruise Days“ statt. picture alliance/dpa | Jonas Walzberg Am Wochenende finden in Hamburg die „Cruise Days“ statt.

Auch eine große Parade wie 2019 wird in diesem Jahr den Angaben zufolge nicht stattfinden. Der nächtliche Hafen soll sich während der „Cruise Days“ wieder in den „Blue Port“ verwandeln und im blauen Licht erstrahlen, am Freitagabend ab 21.15 Uhr.

Metal-Fans auf dem Großmarkt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause werden am Samstag tausende Metalfans auf dem Hamburger Großmarkt-Gelände erwartet. Das Line-Up beim eintägigen Festival ist „kunterschwarz”, und soll für fast jeden Metalgeschmack etwas Passendes bieten. Alestorm etwa haben spaßigen Piraten-Powermetal mit einem Schuss Schotten-Folk im Gepäck, die ukrainische Band Jinjer um Frontfrau Tatiana Shmailyuk mixt melodischen Death Metal mit Metalcore, die Schwaben von Kissin‘ Dynamite sind ebenso dabei wie die Metal-Urgesteine von Accept mit klassischem Heavy Metal. Als Headliner werden Bullet For My Valentine erwartet.