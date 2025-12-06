„Hamburg Days”- Neue Beatles Serie lässt den Kiez der 60er Jahre wieder aufleben

„Yesterday..“ war die Reeperbahn wohl noch etwas wilder und rauer – und genau so soll sie nun bald wieder aussehen! Denn für 2026 ist Berichten zufolge eine große BeatlesTV-Serie in Planung, die Hamburg noch einmal in die 60er zurückversetzt wird!

Große Ankündigung für Hamburg! Wie das Hamburger Abendblatt schreibt, soll ab Frühjahr 2026 eine neue TV-Serie unter dem Namen „Hamburg Days” bei uns in der Hansestadt gedreht werden. Regie führt Christian Schwochow, beteiligt an dem Projekt sind außerdem das ZDF und die BBC. Und auch die MOIN Filmförderung mischt mit: Knapp 1,3 Millionen Euro steuert Hamburgs und Schleswig-Holsteins Filmförderinstitution bei. „Kaum eine Geschichte steht so sehr für Hamburgs popkulturelle DNA wie die Anfänge der Beatles auf der Reeperbahn“ sagte MOIN-Chef Helge Albers gegenüber dem Abendblatt.

Serie mit Kiez- Charakter

Ab dem Frühjahr 2026 soll gedreht werden, und zwar an Originalschauplätzen. Die Serie verspricht damit nicht nur ein Stück Musikgeschichte, sondern auch jede Menge Hamburger Lokalkolorit: Reeperbahn, Kiez, schummrige Clubs, die wilden frühen 1960er-Jahre – all das soll jetzt noch einmal aufleben!

„Hamburg Days“ verspricht eine Erinnerung an genau jene Zeit, in der die Beatles am 17. August 1960 im Indra ihr erstes Hamburg-Konzert gaben – und danach rund 300 Shows auf St. Pauli spielten. Hier in Hamburg wurde aus einer jungen Band aus Liverpool die spätere Welt-Sensation.

Eine weitere Besonderheit: Klaus Voormann, Freund der Band und Hamburg-Zeitzeuge, steht Berichten zufolge der Produktion beratend zur Seite, Authentizität ist also garantiert! (ls/mp)