Wer übernimmt nach dem Tod von Obermullah Ali Chamenei die Macht im Iran? Diese Frage beschäftigt auch die Exiliraner in Hamburg. Die Mullahs wollen die meisten nicht zurück – darin ist man sich einig. Doch während einige sich den Sohn des letzten Schahs als Staatsoberhaupt wünschen, lehnen andere den Monarchen ab und fordern die Errichtung einer demokratischen Republik. Am Wochenende finden darum gleich zwei große Demonstrationen in Hamburg statt.





